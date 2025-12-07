  • Haberler
  • Alkolün Gölgesinde Şiddet ve Mahsur Kalma: Çarşafları bağlayarak indiler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 6 Aralık 2025 sabah saatlerinde yaşanan olay, 'alkol bütün kötülüklerin anasıdır' sözünü bir kez daha hatırlattı. İddiaya göre Erciyesevler Mahallesi Gürgen Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede alkol almak için bir araya gelen üç kişi arasında tartışma çıktı.

Ev sahibi H.Ü., misafirleri S.A. ve E.Ö. tarafından darp edildi. Ancak olayın seyri, hem trajik hem ibretlik bir şekilde devam etti. Darp sonrası evden çıkmak isteyen şahıslar, kapının parmak iziyle açılması nedeniyle içeride mahsur kaldı.

Çıkış yolu bulamayan iki şahıs, çarşafları birbirine bağlayarak binanın altındaki marketin çıkıntısına inmeye çalıştı. Burada da mahsur kalan şahıslar için çevredeki vatandaşlar tarafından ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırılırken, mahsur kalan şahıslar itfaiye tarafından indirildi ve polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşananlar alkolün bireysel ve toplumsal zararlara nasıl kapı aralayabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

 

Haber Merkezi

