Allah seni şehit yavrularınla ve Efendimizle (s.a.s) komşu etsin aziz lider...
Allah seni şehit yavrularınla ve Efendimizle (s.a.s) komşu etsin aziz lider...
Kalp hüzünlenir, göz yaşarır...
Sana sahip çıkamayan 2 milyarlık ümmete mi ağlasak...
Tankıyla, topuyla tüfeğiyle seni koruyamayan 57 İslam ülkesine ve laftan başka bir şey bilmeyen liderlerine mi kızsak...
Satılmışlıklara, ihanetlere ve içine düştüğümüz zillete mi yansak?
Çilen ve sürgünün bitti...
Allah seni şehit yavrularınla ve Efendimizle (s.a.s) komşu etsin aziz lider...