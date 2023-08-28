Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü

Alman Tramvay Dostları Derneği, tramvay işletmesi yapan şehirleri keşfetmek ve tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Kayseri Ulaşım A.Ş.'yi ziyaret etti. Derneğin Başkanı Luc Koenot, tramvay sistemini 'mükemmel' olarak nitelendirdi.

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  • 28.08.2023 14:36
  • Güncelleme: 28.08.2023 16:36
Alman Tramvay Derneği'nden, Kayseri Ulaşım A.Ş.'ye övgü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Alman Tramvay Dostları Derneği, tramvay işletmesi yapan şehirleri keşfetmek ve tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde Kayseri Ulaşım A.Ş.’yi ziyaret etti. Derneğin Başkanı Luc Koenot, tramvay sistemini ‘mükemmel’ olarak nitelendirdi.

Ziyaretin başlangıcında, Kayseri Ulaşım A.Ş. yetkilileri dernek üyelerine, şehir içi ulaşımın nasıl planlandığı, yönetildiği ve sürdürüldüğü konusunda detaylı bir brifing sundu. Brifingin ardından, dernek üyeleri tramvay atölyesini gezdi ve burada tramvayların bakımı ve modernizasyonu hakkında bilgi edindi.

Raylı sistem araçlarını yakından inceleme fırsatı bulan dernek üyeleri, Kayseri’nin modern ve konforlu tramvay hattında keyifli bir yolculuk yaparak aynı zamanda şehrin güzelliklerini yakından gözlemleme fırsatı buldular.

Derneğin Başkanı Luc Koenot, ziyaretin bir parçası olarak yaptığı açıklamada, "Bu güzel şehirde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kayseri, sadece görsel olarak güzel bir şehir değil, aynı zamanda mükemmel bir tramvay sistemiyle donatılmış, araçların ve hattın bakımları iyi yapılıyor. Modern ve etkili bir sistem olduğunu görmek sevindirici. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek üyeleri, ziyaretin sonrasında edindikleri deneyimleri, birçok farklı dilde yayın yapan dergide paylaşacaklar. Bu sayede, Kayseri’nin tramvay sistemi ve şehir yapısı daha geniş bir kitleye duyurulmuş olacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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