Alo 153, 1 milyon 193 bin çağrıya cevap verdi

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde gece gündüz demeden sorumluluk alanına giren her konuda yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirme gayretini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 İletişim Merkezi, 2025 yılında da yerel yönetim ile vatandaşlar arasında köprü oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Alo 153 İletişim Merkezi, 2025 yılında bir önceki yıl ortaya koyduğu hizmet tablosunu bir adım daha öteye taşıyarak vatandaşlardan gelen 1 milyon 193 bin 60 çağrıyı cevaplandırdı. Vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini hızlı ve etkili bir şekilde anlık olarak alan Alo 153 İletişim Merkezi, tüm Kayserililerle Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişim ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Alo 153 İletişim Merkezi, Kayseri’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak kentin çeşitli bölgelerindeki, özellikle kırsal ilçelerdeki anlık sorunların çözümü için aktif bir şekilde çalışıyor. Alo 153 İletişim Merkezi’nin kayıt altına alarak çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere yönlendirdiği vatandaşlardan gelen talepler ve öneriler, ilgili birimlerce titizlikle değerlendirilip, sonuçlandırılıyor.

‘Sosyal Hizmetler, Ruhsat, Zabıta, Kütüphane, Spor ve Kültür, Hobi Bahçeleri, Cenaze, Çevre Hizmetleri, Otopark, Kayıp Eşya, Otobüs Seferleri, Kaybis, Tramvay ve Seyahat Kartları’ gibi birçok konuda vatandaşların başvurularına çözüm sunan Alo 153, 2025 yılında 63 bin 836 kayıtlı başvuru aldı. Öte yandan Beyaz Masa ve Mobil Beyaz Masa birimleri de vatandaşların talep ve önerilerini yüz yüze dinleyerek kayıt altına aldı ve ilgi birimlere aktardı.

Alo 153’e Teşekkür Çağrıları

Alo 153 İletişim Merkezi, sadece talep ve önerilere yanıt vermekle kalmayıp yıl boyunca belediyenin başarılı çalışmaları nedeniyle gelen teşekkür çağrılarına da cevap verdi. Vatandaşların memnuniyetini dile getirdiği bu çağrılar, yerel yönetim hizmetlerinin etkinliğini ortaya koydu.

Büyükşehir ile Kayseri Arasındaki İletişim Köprüsü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Alo 153 İletişim Merkezi’nin hizmetlerini değerlendirerek merkezin, Kayserililerin yerel yönetim hizmetlerine katılımı noktasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Vatandaşlar ile kamu kurumları arasındaki iletişim kanallarının açık olmasının önemine de vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Vatandaşlarımızdan Alo 153 İletişim Merkezi’mize gelen her bir çağrı çok kıymetli. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerine en hızlı şekilde cevap verebilmek adına 7 gün 24 saat iletişim merkezimizi aktif tutuyoruz” dedi.

Hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırma gayretinde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 İletişim Merkezi ile bu süreçte yerel yönetimdeki etkinliğini ve şeffaflığını daha da pekiştiriyor.