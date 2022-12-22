'ALO 153' Beyaz Masa 950 bin 392 Çağrı Aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorun, görüş ve taleplerini iletebildiği Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa ile hizmet vermeye devam ediyor. Alo 153 İletişim Merkezi, 2022 yılında şuana kadar 953 bin 393 çağrı alırken, Beyaz Masa personeli de vatandaşlara her konuda yol göstermeyi sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa Kayserililere daha iyi hizmet verebilmek ve belediye ile iletişimleri kuvvetlendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa Kayserili vatandaşlarla belediye arasında köprü vazifesi görerek, vatandaşların şikâyet ve taleplerini dinliyor. Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, Kayseri’nin 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Şehrin telefonu Alo 153 İletişim Merkezi’nde, 2022 yılında şuana kadar 953 bin 393 çağrı cevaplandı. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, otobüs seferleri, seyahat kartları, çevre hizmetleri gibi ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS’ten otoparka kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunuyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarihi Saat Kulesi’ndeki İletişim Küresi’nin yanı sıra, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ve Kayseri Kitap Fuarı gibi vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği faaliyetlerde de Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa ile vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmet veriyor. Görevli personel, İletişim Küresi’nde vatandaşları güler yüzle, sıcak ve samimi ortamda karşılayarak, vatandaşların öneri ve şikâyetlerini anında ilgili birimlere ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa personeli Ayşe Aygün, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dinleyerek, güler yüzlü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Vatandaşlara hoşgörülü, nezaketli ve daima saygı çerçevesinde hizmet vermeye gayret ettiklerini belirten Aygün, şöyle konuştu;

“Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü birimi olarak bizler vatandaşlarla ilk karşılaşan birimiz. Vatandaşlar ilk geldiğinde onları güler yüzle karşılayıp doğru anlayıp, doğru yönlendirerek, özellikle yüz yüze iletişimde çok rahatlıkla bizlere ulaşıp, istek ve taleplerini ulaştırabiliyorlar. Bizler de belediye ile vatandaş arasında köprü vazifesi kurarak, onların taleplerini ilgili birimlerle paylaşıyoruz. Yine ilgili birimlerden gelen cevapları da tekrar vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. Bunun haricinde vatandaşlarımız belediyeye gelmeden de www.kayseri.bel.tr üzerinden iletişim sayfasından Beyaz Masa talep formunu doldurarak taleplerini, önerilerini ve varsa şikâyetlerini çok rahatlıkla bizlerle paylaşabiliyorlar. Beyaz Masa birimi 70 bin civarı şu ana kadar yüz yüze ve web üzerinden talep alarak, vatandaşlara ulaşmayı başardı. Vatandaşlarımıza hoşgörülü, nezaketli ve daima saygı çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri dinleyerek, güler yüzlü bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.”

Alo 153 İletişim Merkezi personeli Kiraz Koçer ise Alo 153 İletişim Merkezi’nin 7 gün 24 saat boyunca telefonda vatandaşlara hizmet vermekte olduğunu ifade ederek, yaptıkları çalışmaları şu şekilde anlattı:

“Basın Yayın Daire Başkanlığı Alo 153 İletişim Merkezi’miz 7 gün 24 saat boyunca telefonda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Şu anda hizmet veren 33 personelimiz var. Telefonda hizmet dışında saha çalışmalarımız da mevcut. İletişim Küresi, AKİM, Kitap Fuarı gibi toplu etkinliklerin olduğu yerlerde Alo 153 İletişim Merkezi olarak bölgede görevli personellerimizle vatandaşlarımızdan talep, öneri ve şikâyetleri hem telefonda hem de sahada alıyoruz. Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın hizmet anlayışı ve ‘Her şey Kayseri’ için mantığında ilerletiyoruz. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Toplamda 2022 yılında içerisinde almış olduğumuz çağrı 950 bin 393. Bu yılsonunda daha da artacaktır.”

Koçer, vatandaşların Başkan Büyükkılıç’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ettiklerini vurgulayarak, “Sayın başkanımızın önderliğinde çeşitli yardım hizmetleri sunuldu. Süt yardımı, kırtasiye yardımı, ulaşım yardımı, öğrenim yardımı gibi. Çağrılar esnasında çok fazla olumlu dönüşler aldık. Başkan Bey’e vatandaşlar teşekkürlerini bizim aracılığımızla da iletti” dedi. Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa personeli Hacı Mehmet Şeker de vatandaşların her türlü taleplerini ve önerilerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vasıtasıyla da ilettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımız her türlü taleplerini, şikâyetlerini, önerilerini Cumhurbaşkanlığı vasıtasıyla iletiyorlar. Gerek Kayseri Valiliği’nden, gerekse CİMER merkezden kurumumuzla ilgili başvurular Beyaz Masa içerisinde CİMER birimimize düşüyor. Başvuruları değerlendiriyoruz. İlgili birimlerine sevkini sağlıyoruz. Gelen cevapları tekrardan CİMER sistemine giriyoruz. Eğer belediyemizle ilgili değil farklı kurumlarla ilgiliyse yine bunların nereye yönlendireceğine dair notlarımızı girerek, tekrar iade ediyoruz. Bunun yanında açık kapı vatandaş portalı var. Yine CİMER ile aynı işlemi yapıyoruz. 15 gün içerisinde sonuçlandırarak vatandaşlarımıza geri dönüş yapıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi personeli bilgilendirmelerinin ardından Kiraz Koçer ve Ayşe Algün tarafından Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Alo 153 İletişim Merkezi ve Beyaz Masa’nın yaptığı çalışmalar anlatıldı.