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Kayseri'nin En Lüks Mahallesinde Kene alarmı: Tehlike Kapıda

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde 14 yaşındaki A.E.'yi kene ısırdı. Kenenin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) sebep olan tehlikeli türde olduğu tespit edilirken çocuğun durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Kayseri'nin En Lüks Mahallesinde Kene alarmı: Tehlike Kapıda

Alparslan Mahallesi Hisar Geçidi Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan 14 yaşındaki A.E.’yi, dün akşam saat 21.00-22.00 sıralarında bahçede oynadığı esnada kene ısırdı. Kenenin farkedilmesi üzerine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.E.’yi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan tehlikeli türde bir kenenin ısırdığı belirlendi. 
Kene, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çıkartılırken A.E.’nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Öte yandan A.E.’nin 3 gün sonra hastaneye giderek kan tahlili vermesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca son zamanlarda artan kene vakaları, Kayseri’nin ilçeleri dışında ilk kez şehir merkezinde görüldü.

Haber Merkezi

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