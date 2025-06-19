Kayseri'nin En Lüks Mahallesinde Kene alarmı: Tehlike Kapıda
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde 14 yaşındaki A.E.'yi kene ısırdı. Kenenin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) sebep olan tehlikeli türde olduğu tespit edilirken çocuğun durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.
Alparslan Mahallesi Hisar Geçidi Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan 14 yaşındaki A.E.’yi, dün akşam saat 21.00-22.00 sıralarında bahçede oynadığı esnada kene ısırdı. Kenenin farkedilmesi üzerine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.E.’yi, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına sebep olan tehlikeli türde bir kenenin ısırdığı belirlendi.
Kene, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çıkartılırken A.E.’nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Öte yandan A.E.’nin 3 gün sonra hastaneye giderek kan tahlili vermesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca son zamanlarda artan kene vakaları, Kayseri’nin ilçeleri dışında ilk kez şehir merkezinde görüldü.