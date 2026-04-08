Alparslan Türkeş Kayseri'de anıldı

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kayseri Şubesi, Alparslan Türkeş'i vefat yıldönümü nedeniyle düzenledikleri programla andı.

TÜRKAV tarafından düzenlenen anma programına, 19’uncu dönem milletvekili Seyfi Şahin, TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak, TÜRKAV üyeleri ve davetliler katıldı. Programda konuşan Seyfi Şahin, Alparslan Türkeş’in Türk siyasetine ve ülkücü harekete kazandırdığı değerleri anlatarak, onun fikirlerinin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı.

TÜRKAV Kayseri Şube Başkanı Ali Özocak ise katılımcılara teşekkür ederek, Alparslan Türkeş’i rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade etti.
Program sonunda katılımcılara teşekkür edilirken, “Var olsun devletin asil evlatları” mesajı paylaşıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!