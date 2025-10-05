Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme yapıldı

  • Haberler
Melikgazi Belediyesi, Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: '2025 yılı için ikinci kısmını yeşillendirip, ışıklandırdık. Yürüyüş yolunun da bakımını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk' dedi.

Melikgazi Belediyesi Alpaslan Parkı'nın ikinci kısmında yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Kayseri’de en yoğun kullanılan parklardan biri olan Alpaslan Parkı'nda yapılan çalışmaları inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Birçok mahallemizde refüjler, meydanlar, parklar gibi birçok alanı sürekli yeşillendiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Mahallemizdeki Beyazşehir Parkı'nı yenilemiştik, çok güzel oldu. Yine Belsin‘de çok kullanılan parklardan biri olan İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda yürüyüş yolu, oyun parkları, kamelyaları, peyzajı ile yenileyerek hizmete sunmuştuk. Şimdi de Alparslan Parkı'nda yürüyüş yolumuzun ikinci kısmını yeniledik. Havaların ısınması ile birlikte yolun diğer kısmını da yenileyeceğiz. Dolayısıyla 2025 yılı için ikinci kısmını yeşillendirip, ışıklandırdık. Yürüyüş yolunun da bakımını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Şehrin merkezinde Melikgazi'de birçok alanda bu dokunuşları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da oldukça büyük memnuniyet kazanıyoruz. Melikgazi'de 'Fidan değil ağaç dikiyoruz' sloganımız ile binlerce ağacı toprakla buluşturduk. İlçemiz daha da yeşillendi, yeşil alan sayısı arttı. Her bölgeye özellikle çınar, meşe, ıhlamur, süs eriği, süs armudu ağaçları diktik. 2-3 sene içerisinde sanki 20 yıllık ağaç oradaymış gibi ortamı güzelleştiriyor, yeşillendiriyor. Burada da çam ağaçlarını toprakla buluşturarak ışıklandırdık. Daha estetik göze hitap eden hale geldi. Mesai arkadaşlarımın, emeğine sağlık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

