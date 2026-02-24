Alperen Ocakları'nın İftar Çadırı Kiçikapı'da

Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak dayanışma faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. BBP Kayseri İl Başkanı Murat Kelek, Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından kurulan iftar çadırında düzenlenen anlamlı buluşmaya katıldı.

"Doğu Türkistanlı Soydaşlarla İftar Sofrası"

İftar programı kapsamında Doğu Türkistanlılar Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Seyit Tümtürk ve ekibi ile bir araya gelen Başkan Kelek, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Ramazan ayının yardımlaşma ruhunu vurgulayan Kelek, şunları kaydetti:

"Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığımız tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, Doğu Türkistanlılar Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Seyit Tümtürk Bey ve ekibi ile vatandaşlarımızla buluşarak birlikte iftar ettik.

Ramazan ayında dayanışmanın en güzel örneği olabilecek iftar çadırımızda, gönül bağlarımızı güçlendiriyoruz."

Teşkilatlara ve Hayırseverlere Teşekkür

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen isimlere teşekkürlerini ileten Murat Kelek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü iftar yemeğimiz hayırsever iş insanı Hacı Keskin Bey tarafından karşılanmış olup, kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca organizasyonda büyük emeği geçen Alperen Ocakları İl Başkanı Serkan Kirtik, önceki dönem İl Başkanı Mustafa Dirmen ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biz birlikte güçlüyüz."

Program, edilen dualar ve vatandaşlarla yapılan samimi sohbetlerin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.