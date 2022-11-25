Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 'Kentsel Dönüşüm Projeleri' çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, 'Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi yapıldı' dedi.

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  • 25.11.2022 10:06
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:20
Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi yapıldı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kura çekilişinde, Daire Başkanı Hakkı Alp, proje süreci hakkında hak sahiplerini bilgilendirdi ve kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura çekilişi sonrası kesin sözleşmeler ve tapu devir işlemleri başlatıldı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’de estetik, güvenli ve konforlu yapıların inşa edildiği kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Büyükkılıç, daha güvenli, daha konforlu, daha estetik ve yeşili daha fazla konutlarda yaşatmak için hak sahipleriyle uyum içerisinde projeler oluşturup, hayata geçirdiklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, Argıncık Alsancak Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekilişi’nin hak sahiplerinin katılımıyla Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda gerçekleştiğini ifade etti. Vatandaşların günün koşullarına uygun evlerde oturmaları için gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, “Alsancak mahallemizde vatandaşlarımızın bize olan güveniyle, hayata geçireceğimiz kentsel dönüşüm projesi ile hak sahiplerinin depreme dayanıklı, daha konforlu, sosyal donatıları ile günün koşullarına uygun evlerde oturmasını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kura çekilişinin hak sahiplerine ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi.

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İHA

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