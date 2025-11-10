Alsancak’ta 400 Milyon TL’lik Kentsel Dönüşüm Projesi Başlatıldı

Kocasinan ilçesinde başlatılan Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi, şehrin çehresini değiştirecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Proje, toplam 6,9 hektarlık alanda yürütülmekte olup, 55 bin metrekare tapu alanındaki 100 yapı dönüşüme dahil edildi. İlk etapta hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlanarak kat karşılığı ihale süreci tamamlandı.

Proje kapsamında, iki blokta 130 dairenin inşaatı devam ediyor ve toplamda 16 bloğa ulaşılması planlanıyor. Modern konutların inşası hummalı bir şekilde sürerken, projenin 2027 yılı Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. 22 bin metrekarelik inşaat alanına sahip bu projeyle, hem şehir estetiği hem de vatandaşların güvenliği açısından önemli bir dönüşüm sağlanması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik vizyonu doğrultusunda örnek projelere imza atmaya devam ediyor. Bu tür kentsel dönüşüm projeleri, Kayseri'yi dönüşümde örnek şehir konumuna taşırken, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.