Alt yapıdan yetişen Muhammed Eren Arıkan ile 3 senelik sözleşme imzalandı
Kayserispor, genç futbolcu Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.
- 16.05.2023 20:00
- Güncelleme: 17.05.2023 09:09
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserispor, alt yapısından yetişen Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Muhammed Eren Arıkan'ın sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz.
Futbola 2014 yılında Kayserispor’da başlayan Muhammed Eren Arıkan bu sezon U19 Elit Ligi’nde forma giydi.
1ha
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