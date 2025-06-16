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  • Altı ayda 2 kişinin öldüğü yaya geçidindeki kazada 15 yaşındaki kız yaralandı

Altı ayda 2 kişinin öldüğü yaya geçidindeki kazada 15 yaşındaki kız yaralandı

Altı ayda 2 kişinin öldüğü Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Stadyum tramvay durağı yaya geçidinde bugün meydana gelen kazada 15 yaşındaki E.A.E. isimli genç kız yaralandı.

Altı ayda 2 kişinin öldüğü yaya geçidindeki kazada 15 yaşındaki kız yaralandı

Kaza sabah saatlerinde Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Stadyum tramvay durağı yaya geçidinde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.A.E. isimli genç kıza A.D. (21) idaresindeki araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olayyerine sağlık ve polis ekipleri sevke dildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.  Kazada yaralanan E.A.E.’nin bilincinin açık olduğu öğrenildi. Aynı yerde 7 Kasım’da meydana gelen Kazada 37 yaşındaki A.U., 11 Mayıs tarihinde meydana gelen kazada ise 16 yaşındaki N.Ş. hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi

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