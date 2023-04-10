Altın, 1 geri 2 ileri hareketini sürdürüyor

Güvenli liman olarak adlandırılan altın, çoğunlukla yatırım için kullanılmakta. Altının geçen haftaya göre tekrar rekor tazelediğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, altın ve döviz piyasasını değerlendirdi. Çeyrek altının 2 bin 120 liraya kadar yükseldiğini anımsatan Gülderdi, “Hafta başı itibariyle de has altın cinsinden bin 280 lirayla başlangıç yaptık. ONS fiyatı 2 bin 30 dolarla son birkaç yılın zirvesini gördü. Rekoru da 2 bin 67 liraydı. Yatırım tavsiyesi olmadan tekrar bu rakamları göreceğini tahmin ediyoruz. Altın bu sıra 2 ileri 1 geri hareketi sürekli yapıyor. Yönünü yukarıya doğru çevirdi. Düzeltme hareketleriyle yavaş yavaş yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Yılbaşındaki tahminlerimizin bin 400 olduğunu söylemiştik ama bu 2,5 aylık süreçte bin 300 liraya kadar has altını ilerlediğini gördük. Altının yılsonu bazında bin 500 lirayı, çeyrek altının da 2 bin 500 lirayı rahatlıkla görebileceğini tahmin ediyoruz. 19,60’dan dolar işlem görürken Euro da 21,45’ten işlem görüyor. Dövizdeki yukarı yönlerin hareketlerin en büyük nedeni bankaların verdiği faizsiz paralardır. Bunlar genelde insanların dövize ve altına yatırım yapmasına neden oluyor. Temel ihtiyaçları olmayanlar bu paraları böyle değerlendiriyor. Bu da döviz fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Hem ONS hem de doların yukarı yönlü hareketi altının zirve yapmasına neden oluyor. Bu şekilde devam ederse dövizde yukarı yönlü hareketler devam edecektir ve altında tekrardan yeni rekorlar gelecektir” ifadelerini kullandı.

Güncel Döviz ve Altın Fiyatları

22 Ayar Altın: 1220 TL

Has Altın: 1280 TL

Çeyrek Altın: 2 bin 120 TL

Dolar: 19,60 TL

Euro: 21,45 TL