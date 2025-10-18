Altın borcunu ödemeyen sarraf için dava açıldı

Kayseri'de bir kadın, kendisinden borç olarak altın aldığı ve ödemediği gerekçesiyle M.S.A.'dan şikayetçi oldu.

Altın borcunu ödemeyen sarraf için dava açıldı

Kayseri’de iddiaya göre 2023 yılında bir kadın komşusu M.S.A.’ya borç olarak altın verdi. Daha sonra alacağını tahsil için iş yerine giden kadın olumuz yanıt aldı. Kadın şahıs daha sonra M.S.A.’dan davacı oldu. Sarraf hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına müşteki kadın gelirken sanık gelmedi. Mahkemede konuşan müşteki, “Sanığı çocukluğundan tanırım. Bunların sarrafları vardı. Borç olarak altın verdim. ‘İşlerimi düzene koyunca geri ödeyeyim’ dedi. ‘Şimdi durumum iyi değil’ dedi. Borcunu ödenmeyince dükkana gittim geldim ama hala borcunu ödemedi. Durumdan ortağı E.L. de haberdar. M.S.A.’nın bize verdiği senet araba alış verişi ile alakalı. Onun bu olayla alakası yok. Bana altın nedeniyle olan borcunu vermeyeceğini söyledi. Şikayetçiyim” dedi. 

Tanıklardan bazıları dinlendikten sonra mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

