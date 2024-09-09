'Altın faiz kararından sonra yükselişe geçecek'

Sarraf İhsan Gülderdi güncel altın piyasasını değerlendirmesiyle birlikte hafta içerisindeki altın ve döviz fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TCMB’nin faiz kararı ve döviz fiyatlarının yükselmesiyle altının rekor tazeleyebileceğini ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi, “Kazancılar çarşısında çeyrek altın 4 bin 600 lira, 22 ayar altın 2 bin 600 lira, has altın ise 2 bin 800 liradan işlem görmekte 34 lira dolar işlem görürken, 37,50 liradan da Euro işlem görmekte altının ONS fiyatı ise 2 bin 495 dolar. Altın sakin seyrinde birkaç haftadır devam ediyor ileri geri hareketler haliyle yapabiliyor ama ben tahmin ediyorum ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararından sonra döviz fiyatlarının çıkacağı döviz fiyatlarının çıkmasıyla birlikte altının da tekrardan bu rakamlara hızla geçeceğini yatırım tavsiyesi olmadan tahmin ediyorum. Bildiğiniz üzere 3 aydır yüzde 50 baz puanla sabit bıraktı bunun aşağı yönlü çekeceğini birkaç ay içerisinde faiz düşüreceğini ben tahmin ediyorum yıl sonunda döviz fiyatlarının haliyle yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

Dolar: 34 TL

Euro: 37,50 TL

Çeyrek Altın: 4600 TL

22 Ayar Altın: 2600 TL

Has Altın: 2800 TL

Ons:2495 USD.