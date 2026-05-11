'Altın fiyatları çok stabil gitmeye başladı'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve para piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, ekonomi içerisinde sanayinin payının giderek düştüğüne dikkat çekti.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ekonomist Uzunoğlu, "Suçluyu kendi dışımızda aramaya başladığımız zaman hedefi saptırırız ve doğru hedefe gidemeyiz. Biz öncelikle iş alemini suçluyoruz, sanayiciyi suçluyoruz, üreticiyi suçluyoruz, para ile uğraşan insanları suçluyoruz; sonuç olarak yanlış hedefe gidiyoruz. Bugün sabah sanayi üretimi ile ilgili rakamlar açıklandı ve maalesef üçüncü çeyrekte eksi geldi. Dolayısıyla şunu anladık ki Türkiye'de ilk çeyrek doğal olarak büyümeye eksi katkıda bulunacak. Bunu göz ardı etmeden, bunun gerçekliğini kabul ederek yeni bir proje, yeni bir atılım formülü üretmezsek sanayinin ayakta kalabilme şansı yok. Türkiye'de ekonomi içerisinde sanayinin payı yüzde 33'tü yaklaşık 10 yıl öncesine kadar; içinde bulunduğumuz gün yüzde 19'a geldi. Dolayısıyla bu rakamın ne kadar ciddi düşüşü ortaya koyduğunun farkında olmamız çok önemli. Bu şartlar altında sanayinin ayakta kalabilme şansı yok ve biz maalesef sanayiciyi düşük kurla ve yüksek faizle kırbaçlıyoruz ve dövüyoruz. Dolayısıyla bu insanların sanki zor durumda kalmalarının bir nebze nedeni de biz oluyoruz. Bu hususta ben, Türkiye'yi yöneten insanların kesinlikle katkılarının olmasını arzu ediyorum olumlu boyutta. Gerek döviz fiyatlarının normale gelmesi noktasında gerekse faiz oranlarının bunlara çok daha opsiyonel, çok daha basit şartlarda, çok daha gerçek rakamlarla verilmesini öneriyorum. Aksi halde dediğim gibi Türkiye'de sanayiyi ayakta tutamayız ve kaldıramayız. Yalnızca sanayinin içerisinde görebildiğim kadarıyla ben, bir tek silah sanayimizde, bizim savunma sanayimizde iyilikler var, doğruluklar var; onun dışındaki sanayinin bütününde maalesef kayıplarımız var. Bunun içerisine tarımı dahi sokabiliriz sanayi üretimine.Bu hususları ve bu konuları göz önüne alarak yeni yapısal reformlar oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Altın piyasalarını da değerlendiren Ekonomist Uzunoğlu; “İçinde bulunduğumuz hafta altın fiyatları çok stabil gitmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu Trump'ın barışın yakın olmasıyla ilgili düşüncelerini açıklamasıyla beraber altın prim yapmıştı; hafta sonu pazar günü ve bugün sabah yeniden savaş riskinin olabileceğini belirtmesi petrol fiyatlarının yukarı doğru sıçramasına neden oldu. Ben bu gitgellerin içinde bulunduğumuz haftada devam edeceği kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla yatırımcıların da buna göre pozisyon almalarını öneriyorum. Hayırlı bir hafta diliyorum." açıklamasını yaptı.