Altın fiyatları ilk kez 5 bin doların üzerine çıktı

ABD ve NATO arasında Grönland üzerine yaşanan gerilimlerin yanı sıra finansal ve jeopolitik belirsizliklere dair artan endişeler bu yükselişte etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları da piyasaları tedirgin etti. Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda Kanada'ya yüzde 100 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulundu.

Belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın ve diğer değerli metaller yoğun talep görüyor. Gümüş fiyatları da geçtiğimiz yılki yaklaşık yüzde 150'lik artışının üzerine koyarak cuma günü ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Değerli metallere olan talebi artıran diğer faktörler arasında normalden yüksek seyreden enflasyon, zayıf ABD doları, dünya genelindeki merkez bankalarının alımları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi yer alıyor.

Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar ile Washington'un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyması da altın fiyatlarını yukarı çeken unsurlar arasında bulunuyor.