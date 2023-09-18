Altın haftaya düşüşle ba şladı

Bildiğiniz üzere hafta sonu bin 710 lirayla kapatan altın şu anda bin 707 liraya kadar has altın cinsinden düştü. Özellikle bunda ONS’un etkisi vardı. Bin 930’dan, bin 925’e düşüş oldu. Bu da altının negatif yönde başlamasına neden oldu. Döviz fiyatları dolarda hafif yukarı yönlü Euro’da ise sakin seyrini devam ettiriyor” dedi.

Haftanın ilk gününde altın fiyatları bir önceki haftaya göre düşük fiyatla başladı. Sarraf İhsan Gülderdi ise altın piyasasını değerlendirdi. Gülderdi, “Altın hafta başı itibariyle negatif yönde açtı. Bildiğiniz üzere hafta sonu bin 710 lirayla kapatan altın şu anda bin 707 liraya kadar has altın cinsinden düştü. Özellikle bunda ONS’un etkisi vardı. Bin 930’dan, bin 925’e düşüş oldu. Bu da altının negatif yönde başlamasına neden oldu. Döviz fiyatları dolarda hafif yukarı yönlü Euro’da ise sakin seyrini devam ettiriyor. 28,80 liradan euro işlem görürken 27 liradan da şu anda dolar işlem görmekte. Parite ise 1,06 seviyesinde. Kapalı Çarşı'da çeyrek altın şu anda bin 820 liradan 22 ayar altın ise bin 640 liradan işlem görüyor” dedi.

‘FAİZ ORANININ YÜZDE 30’A ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR’

Yüzde 25 olan faiz oranının yüzde 30’a çıkarılacağı konusunda tahminler olduğunu söyleyen sarraf İhsan Gülderdi, “Özellikle bu hafta önemli olan Merkez Bankamızın faiz kararı var. Perşembe günü saat 14:00’da yapacağı açıklamayı sabırla bekliyoruz. Özellikle ekonomistlerin yaptığı ve bankaların da tahminde bulunduğu bildiğiniz üzere şu anda faiz oranları yüzde 25 seviyesinde. Bunu yüzde 30’a çıkaracağı kanaatindeler. Yani beklentiler yüzde 5 daha artacağı görüntüsünde ama tabii geçen ki faiz kararında agresif bir faiz artırımı yapmıştı. 17 buçuktan 25’e çıkmıştı. Bu faiz kararında da eğer bir sürpriz olmazsa yani 250 baz puanın garanti olacağını ama 500 baz puanı da arttırabileceğini yani faizlerin yüzde 30 olacağı, yıl sonuna yüzde 36’ya kadar çıkacağı tahminlerde bulunuyorlar. Bu sonuçlarla döviz fiyatlarını biraz daha sakin seyrini devam ettirecekleri kanaatindeyim. Ama diğer taraftan da bankaların faiz verme ve faiz oranlarında yüksek faiz ama faizden de daha önünü aşmadığı ve faiz oranlarında daha da yüksek yerlere gideceğini tahmin ediyoruz. Bu da ekonomide bazı sıkıntılara neden olabilir. Genelde insanlar paralarını faizde değerlendirebilir. Borsada şu anda 8 binin üzerine çıkmıştı. 8 bin 250’den şu anda 7 bin 950’den devam ediyor. Burası bir direnç noktası olarak söylüyorlar. Yatırım tavsiyesi olmadan buralarda devam ettiği sürece 11 bin ve 12 bin hedefini göreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde;

Euro: 28,80 TL

Dolar: 27,00 TL

Çeyrek altın: 1820 TL

22 ayar altın: 1640 TL.