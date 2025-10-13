Altın Rekor Kırıyor, Uzmanlardan Sabır Tavsiyesi: 'Barış Rüzgârı Bekleniyor'

  • Haberler
Altın piyasasında tarihi zirveler yaşanırken, ons altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Finans uzmanı Refik Karakuzay, jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında olası bir dönüş beklentisine dikkat çekti.

Refik Gold’un deneyimli finans uzmanı Karakuzay, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Rekor üstüne rekor kıran ons altın rekora doymazken, jeopolitik risklerin azalacağı günleri, dünyada barış rüzgârının eseceği günlerin yaklaşma sabırsızlığı ile bir dönüş bekliyor. Altın almak isteyenler için biraz sabırlı olmaları yönünde dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunmak isterim.”

Karakuzay’ın bu açıklamaları, yatırımcılar için temkinli bir yaklaşımın önemini vurgularken, küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

 

 

