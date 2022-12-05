Altın rekor tazelemeye devam ediyor

Uzun vadede yatırım aracı olan altında zirve yükselişler sürüyor. Sarraf İhsan Gülderdi, altın ve döviz piyasasını ve muhtemel beklentileri değerlendirdi. Son sıçramayla altının zirveyi gördüğünü belirten Gülderdi, “Altın, yükselişini geçen hafta itibariyle zirve yükselişe getirmişti. Bu sabah da bin 87 lira ile başlangıç yaptı. Altın son yılların TL cinsinden en zirve değerini gördü. Bunun da en büyük etkisi ONS’un yukarı yönlü hareket etmesiydi. ONS, bin 808 dolara çıktı. Bu da son 1 yılın en yüksek rakamıydı. Yatırım tavsiyesi olmadan, altının bundan sonraki seyrinin yukarı yönlü olacağını ön görüyoruz. Parite 1,05’in üstüne kadar çıktı. Dolar-euro paritesindeki yükselişin nedeni ise dolar üzerindeki baskı ve dışarıdan doların ülkemize girişidir. Bu da doların önünde bir engel. Enflasyon rakamları da bugün açıklandı, geçen ayki rakamlara yakın bir rakamdı” diye konuştu.

‘ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA NE KADAR SEVİNSEK DE MALİYETLER ARTACAK’

Asgari ücretin açıklanmasıyla maliyetlerin de yaklaşık yüzde 70 oranında artacağını söyleyen Gülderdi, ”Bu ay asgari ücret belli olacak. Tahminimce 7 bin 800 – 8 bin 100 lira arasında bir rakamda anlaşma sağlanacak. Bu konuya ne kadar sevinsek de bir yandan maliyetlerin yüzde 70’e kadar artacağını tahmin ediyorum. Keşke asgari ücrete zam yapılmasa da diğer ürünler de indirim yapsalar. Fahiş fiyat artışlarına karşı daha kapsamlı denetlenmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Şu anda kapalı çarşıda fiyatlar şu şekilde;

Çeyrek altın: 1785 lira,

22 ayar altın: 1053 lira,

Has altın: 1085 lira,

Dolar: 18,70 TL,

Euro: 19,70 TL.