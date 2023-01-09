Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Güvenli liman olarak nitelendirilen altın geçtiğimiz hafta rekor kırmıştı. Bu hafta da yükselişe geçen gram altının bin 100 liraya yükseldiğini belirten Sarraf İhsan Gülderdi, “Altın yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Şu anda Kapalı Çarşı’da çeyrek altın bin 905 lira, 22 ayar altın bin 100 lira, has altın ise şu anda bin 153 liradan işlem görmekte. Altın TL cinsinde her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere yılbaşında 2 bin liraya yaklaşan bir çeyrek altın olacağını söylemiştik. Şu anda bin 900 eşiğini aşmış durumda. Yatırım tavsiyesi olmadan ilerleyen zamanlarda altının yeni bir rekor kıracağını söyleyebilirim. Dolar 18 lira 90 kuruş, euro 20 lira 12 kuruş seviyesinden işlem görmekte. Dolar-euro paritesi 1,06’da sakin seyrini devam ettiriyor. Tabi ki altındaki yükseliş dolar ve eurodaki yükselişten daha fazla oldu. Bin 900 dolara kadar çıkan bir ONS gördük. Biz zaten 2 bin seviyesine kadar çıkacağını tahmin etmiştik” ifadelerini kullandı.

‘GELİŞMİŞ EKONOMİYE SAHİP ÜLKELER ALTINA YATIRIM YAPMAYA BAŞLADI’

İlerleyen zamanlarda altının bu artış trendini daha da arttıracağını ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin altına büyük yatırım yaptığını ifade eden Sarraf Gülderdi, “gelişmekte olan ülkelerin hazinelerindeki rezervlerini altın olarak artırdığını gördük. Buna büyük ülkelerde, gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde dahada çok altına yatırım yapmaya başladı. İlerleyen zamanlarda resesyon sinyallerini veren birçok ekonomi var. Tabi insanlarda devletler gibi kendilerine güvenli liman aramaktalar. Tabi ONS fiyatı bununla birlikte ilerleyen günlerde daha da çok çıkacak. İnsanlar güvenli liman peşindeler. Bu ekonomik konjonktürde de en mantıklısı altın ilerleyen zamanlarda pik yapmadan altını alıp sakin bir şekilde beklemek gerekiyor. Tabi bu kısa vadede değil uzun vadede altın daha da çok kazandırmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

GÜNCEL DÖVİZ ve ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 1905 Lira

Has Altın: 1153 Lira

Gram Altın: 1100 Lira

Cumhuriyet Altını: 7 Bin 620 Lira

Dolar: 18 Lira 90 Kuruş

Euro: 20 Lira 12 Kuruş.