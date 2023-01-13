Altın rekora doymuyor

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde bin 950 lirayı görerek rekor kırdı. Sarraf İhsan Gülderdi, altının yükselişinin devam edeceğini yatırım tavsiyesi olmadan ifade etti.

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  • 13.01.2023 17:54
  • Güncelleme: 13.01.2023 17:54
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Altın rekora doymuyor

‘YATIRIM TAVSİYESİ OLMADAN, 2023 YILININ ALTIN YILI OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİK’
Sarraf Gülderdi, 2023 yılının altın yılı olduğunu yatırım tavsiyesi olmadan ifade ederek, “Altın her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. Bugün TL cinsinden bin 180 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın da bin 950 liraya kadar yükseldi. Bunun ONS fiyatlarıyla alakalı olduğunu söylemek isterim. Son 2 aylık verilere baktığımız zaman altında yüzde 20’lik artış yaşandığını görebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmadan 2023 yılının altın yılı olduğunu geçen seneki son söylemimizde bahsetmiştik. Dünyanın gelişmekte olan ülkelerinde ve gelişen ülkelerinde resesyon krizi ve ekonomik krizlerin olduğunu söylemiştik. Bununla birlikte insanlar da kendilerine güvenli liman aramaktadırlar ve bunu da altında değerlendiriyorlar. Geçen ay gelişmekte olan ülkeler hazinelerini altınlarla doldurmaya başlamıştı, bunun içerisinde Türkiye’de vardı. Hazinesine altın revize etmişti, dünya üzerindeki diğer ülkeler de altına yatırım yaparak altının yükselişinde önemli bir rol oynadı. Bin 600 olan ONS fiyatı şu anda bin 900’ün üzerine çıktı. Biz zaten 2 bin dolara kadar çıkacağını daha önceden söylemiştik. Yatırım tavsiyesi olmadan bu durumun devam edeceğini öngörüyoruz. Altın döviz fiyatlarına göre yükselişe devam ediyor” diye konuştu.

1ha

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