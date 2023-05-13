Altın, tüm zamanların zirvesini gördü
Son zamanlarda yükselmeye devam eden gram altın, bin 520 liraya, çeyrek altın ise 2 bin 512 liraya yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü.
- 13.05.2023 13:02
- Güncelleme: 13.05.2023 13:02
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Altın, özellikle uzun vadede yatırım yapanlar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Birikim yapmak isteyenler ise sarrafların yolunu tutuyor. Yaklaşık 1 yıldır rekor rakamları gören altın fiyatları, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala bu sabah itibariyle yeniden yükseldi. Serbest piyasada çeyrek altın 2 bin 512 lirayı, gram altın ise bin 529 lirayı buldu. Uzmanlar, altının yukarı yönlü hareketinin devam edeceği tahmininde bulunuyor.
Altın bu rakamlarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.
Güncel Altın fiyatları ise şu şekilde;
Gram Altın: 1520 TL
Çeyrek Altın: 2512 TL
Dolar: 22,65 TL
Euro: 24,53 TL