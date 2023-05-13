Altın, tüm zamanların zirvesini gördü

Altın, özellikle uzun vadede yatırım yapanlar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Birikim yapmak isteyenler ise sarrafların yolunu tutuyor. Yaklaşık 1 yıldır rekor rakamları gören altın fiyatları, 14 Mayıs seçimlerine saatler kala bu sabah itibariyle yeniden yükseldi. Serbest piyasada çeyrek altın 2 bin 512 lirayı, gram altın ise bin 529 lirayı buldu. Uzmanlar, altının yukarı yönlü hareketinin devam edeceği tahmininde bulunuyor.

Altın bu rakamlarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Güncel Altın fiyatları ise şu şekilde;

Gram Altın: 1520 TL

Çeyrek Altın: 2512 TL

Dolar: 22,65 TL

Euro: 24,53 TL