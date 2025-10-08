  • Haberler
  Altın Uçuyor: Gram altın, 5 bin 400 TL ile rekor tazeledi

Gram altın kendi rekorunu kırdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 5 bin 400 TL'ye ulaştı.

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte yükselişini sürdürüyor. Gram altın 5 bin 400 TL ile kendi rekorunu kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 
Güncel altın fiyatları:
Gram altın: 5 bin 400
Çeyrek altın: 9 bin 192
Yarım altın: 18 bin 383
Tam altın: 36 bin 654 liradan işlem görüyor.

