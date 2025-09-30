  • Haberler
Altın Yatırımcısını Güldürüyor: Refik Karakuzay'dan Döviz Uyarısı

Küresel jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini sürdüren ons altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Gün içindeki dalgalanmalara rağmen, Asya ve Avrupa borsalarının açılış ve kapanışları sonrasında altının yükselme eğiliminde olduğu gözlemleniyor.

Refik Gold Kıymetli Madenler Yönetim Kurulu Başkanı ve finans uzmanı Refik Karakuzay, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Karakuzay, “Döviz artık yatırım aracı olmaktan çıktı. Son yıllarda yatırımcılar ellerindeki dövizi altına çevirerek kazanç sağlıyor,” diyerek yatırımcılara net bir mesaj verdi.

Uluslararası piyasalarda altının kilogram fiyatı şu anda 125.700 Amerikan doları ve 107.500 Euro seviyelerinde işlem görüyor. Bu rakamlar, altının güvenli liman olma özelliğini pekiştirirken, yatırımcıların ilgisini daha da artırıyor.

Karakuzay’ın açıklamaları, özellikle belirsizlik dönemlerinde altının neden tercih edildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

 

 

Haber Merkezi

