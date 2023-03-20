Altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi

 Yatırım araçlarından altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi. ONS altının son bir yılın zirvesini gördüğünü belirten Sarraf İhsan Gülderdi, çeyrek altının da 2 bin lirayı geçtiğini söyledi. 

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  • 20.03.2023 17:44
  • Güncelleme: 20.03.2023 17:44
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Altın yeni haftaya rekor tazeleyerek girdi

Yatırım aracı altın haftaya hızlı giriş yaptı. Altın piyasasındaki hareketliliği değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, altının bu sene yatırımcısının yüzünü güldüreceğini söyledi. Sabah saatleri itibariyle altının rekor tazelediğini anlatan Gülderdi, “Sabah saatlerinde bin 990 dolar olan ONS altın şu anda 2 bin 7 dolara kadar yükseldi. Bu da son 1 yılın zirvesi anlamına geliyor. Pandemi sürecinde bildiğiniz üzere 2 bin 67 dolara kadar çıkan bir ONS fiyatı vardı. Bu hafta itibariyle de son 1 yılın rekorunu kırdık ve TL cinsinden bin 240 lirayı gören altın fiyatı yeni rekora ‘merhaba’ demiş oldu. 2 bin doların üzerinde kalması durumunda özellikle altında bin 500 bandına kadar yılsonunda artış tahmin ediyoruz. Çeyrek altın cinsinden de 3 bin lirayı geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl altın yılı olacak gibi görünüyor. Altın yeni rekorlara doymuyor. İlerleyen zamanlarda bunu daha net göreceğiz. Altın bu sene yatırımcısının yüzünü güldürecek diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
Kapalı çarşıda altın piyasası:
Çeyrek altın: 2.045 TL
22 ayar altın: 1.190 TL
Has altın: 1.240 TL.

1ha

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