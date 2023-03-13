Altın yeniden yükselişte, yeni rekorlar kırabilir

Geçtiğimiz hafta gerileyen altın yeniden yükselişe geçti. Sarraf İhsan Gülderdi 'Altında yüzde 10'luk bir artışı ilerleyen zamanlarda göreceğimizi tahmin ediyoruz. Zaten şu anda yüzde 5'lik bir artış gerçekleşti' dedi.

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  • 13.03.2023 19:55
  • Güncelleme: 13.03.2023 19:55
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Altın yeniden yükselişte, yeni rekorlar kırabilir

Yatırım aracı altın haftaya hızlı bir giriş yaptı. Altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, geçen hafta bin 800 dolara kadar gerileyen ONS altının yükselişe geçtiğini aktardı. Şu an bin 890 dolara kadar yükseldiğini belirten Gülderdi, “Bu da has altının değerini 45 lira civarında yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Altın bin 110 liraya kadar düşmüştü. Bu hafta itibariyle de bin 155 liradan işlem açarak bin 170 liraya kadar çıktı. 22 ayar altının fiyatı ise şu anda bin 120 lira oldu. Çeyrek altının fiyatı bin 940 liraya kadar yükseldi. Dolar fiyatı 19,20 liradan devam ediyor. Devletin özellikle bankalara yaptığı baskılardan kaynaklı altına doların bir etkisi olmuyor. Çünkü son 3-4 aydır dolar 19-19,20 lira bandında devam ediyor. Bunun yanında kur korumalı mevduat hesaplarının da dolar üzerindeki baskısı devam ediyor. Dövizin seçimlere kadar yukarı yönlü hareket etmeyeceğini tahmin ediyoruz. Euro da ONS bazlı 20,50’ye kadar yükseldi. ONS fiyatlarının bin 900 doların üzerine çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Bunun da en büyük etkisi Silikon Vadisi Bankası’nın iflas etmesiydi. Bununla birlikte Amerika’da birkaç bankanın da iflasın eşiğine geldiği haberler arasında. İnsanların, devletlerin ve kamu kuruluşlarının güvenli liman olan altına yatırım yaparak ONS fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirdiğini gördük. Tabi insanlar böyle bir durumda bankalara güvenmek yerine altına talep ederler. Bu da arz-talep dengesiyle alakalı altının yukarı yönlü çıkmasına neden olur. Altında yüzde 10’luk bir artışı ilerleyen zamanlarda göreceğimizi tahmin ediyoruz. Zaten şu anda yüzde 5’lik bir artış gerçekleşti. Tabi seçimden sonra da dövizin de yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte altın gerçek değeri olarak gram altının bin 500 - bin 600 liralara geleceğini çeyrek altının da aşağı yukarı 3 bin - 3 bin 500 lira bandında olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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