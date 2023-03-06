Altın yükselişe geçti

Altının yeni haftayla beraber yukarı yönlü hareket ettiğini belirten Sarraf İhsan Gülderdi, altında uzun vadede pozitif hareketler görülebileceğini öngördüklerini ifade etti.

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  • 06.03.2023 16:53
  • Güncelleme: 06.03.2023 16:53
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Altın yükselişe geçti

Yeni haftayla birlikte altın ve döviz kurundaki hareketliliği değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, altın fiyatlarının yükselişe geçtiğini belirttir. Sarraf Gülderdi, “Hafta başı itibariyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketle başladık. Geçen hafta altında aşağı yönlü hareketler başlamıştı. Bin 200 liraya kadar çıkan has altın bin 120 liraya kadar geriledi ama bunun toparlanması kısa sürdü. Altının ONS fiyatı bin 950’ye kadar çıktı sonra da bin 850’ye düştü. Uzun vadede altında pozitif hareketleri göreceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyoruz. Altının fiyat hareketi kısa sürer gördüğü rakamı tekrar görecektir. Bin 200’lü rakamı geçip sonraki hedefi bin 300 bandında olacaktır. Çeyrek altın ise kısa vadede 2 bin lirayı geçeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI:
Has altın: 1150 TL
22 ayar altın: 1100 TL
Çeyrek altın: 1900 TL
Dolar: 19,20 TL
Euro: 20,30 TL.

1ha

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