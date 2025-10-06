'Altın Zirveye Kilitlendi, Kuyumcular Nefes Alamıyor'

Altın fiyatlarındaki sert ve ani yükseliş, sadece yatırımcıları değil, kuyumcu esnafını da zorluyor. Refik Gold Finans Uzmanı Refik Karakuzay, piyasadaki afaki çıkışların sektörde ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti.

“Bugün sattığımız ürünü yarın aynı fiyata yerine koyamıyoruz,” diyen Karakuzay, bu dalgalanmanın özellikle küçük ölçekli kuyumcuları çaresiz bıraktığını vurguladı. Altının rekor üstüne rekor kırdığı bu dönemde, piyasa istikrarı sağlanmadan sağlıklı ticaretin mümkün olmadığını ifade etti.

Karakuzay’a göre, altındaki bu kontrolsüz yükseliş, sadece yatırım fırsatı değil, aynı zamanda sektörel bir alarm niteliği taşıyor.

 

 

