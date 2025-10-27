Altında Fırtınalı Hafta: Yatırımcılara uzmanından tavsiyeler

  • Haberler
Eylül ayında rekor üstüne rekor kıran altın, ayın son haftasında yönünü aşağı çevirdi. Ancak bu düşüşün, piyasalardaki hareketliliğin sadece başlangıcı olabileceğini ifade eden yatırım Finans uzmanı Refik Karakuzay yatırımcılara bir takım tavsiyelerde bulundu. İşte ayrıntılar...

Haftanın ortasında ABD Merkez Bankası (FED) tarafından beklenen faiz indirimi sinyalleri, ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının açıklamalarıyla altının yönü yeniden şekillenebilir. Bu gelişmeler, yatırımcıların gözünü merkez bankalarına çevirmesine neden oldu.

Refik Gold Kıymetli Madenler Yönetim Kurulu Başkanı ve finans uzmanı Refik Karakuzay’a göre, asıl belirleyici unsur ise ABD ile Çin arasındaki iyimser hava olacak. Karakuzay, bu atmosferin hem altın hem de borsa üzerinde güçlü etkiler yaratacağını vurguluyor.

Yatırımcılara da önemli bir tavsiyesi var: “Altın alımlarında aceleci davranmamak, piyasayı izleyerek ve alımları bölerek parça parça yapmak daha sağlıklı bir strateji olabilir.”

 

 

Haber Merkezi

