Altında Fırtınalı Hafta: Yatırımcılara uzmanından tavsiyeler

Haftanın ortasında ABD Merkez Bankası (FED) tarafından beklenen faiz indirimi sinyalleri, ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının açıklamalarıyla altının yönü yeniden şekillenebilir. Bu gelişmeler, yatırımcıların gözünü merkez bankalarına çevirmesine neden oldu.

Refik Gold Kıymetli Madenler Yönetim Kurulu Başkanı ve finans uzmanı Refik Karakuzay’a göre, asıl belirleyici unsur ise ABD ile Çin arasındaki iyimser hava olacak. Karakuzay, bu atmosferin hem altın hem de borsa üzerinde güçlü etkiler yaratacağını vurguluyor.

Yatırımcılara da önemli bir tavsiyesi var: “Altın alımlarında aceleci davranmamak, piyasayı izleyerek ve alımları bölerek parça parça yapmak daha sağlıklı bir strateji olabilir.”