Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

 Altın fiyatlarında yeni yıl sakinliği yaşanıyor. Sarraf İhsan Gülderdi, Noel nedeniyle borsaların çoğunun kapalı olduğunu ve bu nedenle fiyatların belli bir süre durağan seyredeceğini söyledi. 

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  • 26.12.2022 17:18
  • Güncelleme: 26.12.2022 17:18
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Altında Noel tatili sakinliği yaşanıyor

Dünyanın en kıymetli metalleri arasında yer alan altın, yeni haftaya sakin fiyatlamayla girdi. Yatırım amaçlı altın satın almak isteyen yatırımcı ise, altının yeni yılda nasır bir seyir izleyeceğini merak ediyor. 

Yılbaşı nedeniyle birçok borsanın kapalı olduğunu anımsatan Sarraf İhsan Gülderdi, fiyatlardaki yatay seyrin de bundan kaynaklandığını belirtti. Gülderdi, “Şu anda Kapalı Çarşı’da çeyrek altın 1805 lira, 22 ayar altın 1060 lira, has altınsa 1099 liradan işlem görmekte. Noel nedeniyle borsaların çoğu kapalı olduğu için belli bir süre fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngörüyoruz. Aynı şekilde dövizde de fazla bir kıpırdama yok. Paritede euronun, doların üzerine çıktığını biliyoruz. 1,06 seviyesinde parite devam ediyor. ONS bölgesinde de altın 1800 dolar seviyesinde devam ediyor. Bu durum Noel nedeniyle 1 hafta boyunca devam edebilir” ifadelerini kullandı.

‘YILBAŞINDAN SONRA ASGARİ ÜCRETE GELEN ZAMLA BİRLİKTE ALTININ YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ’

Asgari ücrete yapılan zammın ardından yılbaşından sonra altın fiyatlarının yükselmesini beklediklerini anlatan Gülderdi, “Ama yılbaşından sonra altının ONS fiyatında ve dolarda asgari ücrete gelen zamla birlikte yukarı yönlü hareketlerini yatırım tavsiyesi olmadan bekliyoruz. Bu da yakın bir zamanda çeyrek altının 2 binli seviyelere yaklaşacağını, has altının da 1200 lira seviyelerine yaklaşacağını yatırım tavsiyesi olmadan söylemek istiyorum” şeklinde konuştu. 

GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI
Has Altın: 1060 TL
Çeyrek Altın: 1805 TL
Dolar: 18,80 TL
Euro: 20,03 TL

1ha

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