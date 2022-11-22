Altında tansiyon düştü

Yatırım aracı altın, geçtiğimiz hafta çok hareketli bir seyir izledi. ONS fiyatında zirve görülürken, bin 780 dolara çıkan ONS, bin 740 dolar seviyelerine kadar düştü. Yeni haftada ise altın piyasasında gerçek değerin bulunması bekleniyor. Altını seyrini değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, geçtiğimiz hafta sonu fiyatların hareketli olduğunu anımsatarak altının uzun vadede iyi bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Geçen hafta ONS fiyatının yükselmesiyle piyasada hareketlenme olduğunu belirten Gülderdi, “Geçen hafta bildiğiniz üzere ONS fiyatında zirveyi görmüştük. Hafta sonuna kadar fiyatlarda hafif geri çekilmeler oldu. ONS fiyatı bin 780 dolara kadar çıkmıştı şu anda bin 740’a kadar düştü. Bir satış olacağını tahmin ediyorduk, bir düzeltme yapılacaktı. Çünkü bin 620 dolardan bin 780’e kadar ONS’un çıktığını gördük. Altın fiyatları TL bazında da 980 liradan bin 80 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda tekrar bin 55 liraya kadar geriledi. Bu da olağan bir durum. Çeyrek altın ise bin 775 lirayı görmüştü, şu anda bin 745 liradan kapalı çarşıda işlem görüyor” diye konuştu.

Altının uzun vadede iyi bir yatırım aracı olmaya devam ettiğini vurgulayan Gülderdi, “Çünkü diğer emtia fiyatlarının da şu an dünyanın diğer ürünlerine karşı çok düşük bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Özellikle enerji, gıda fiyatları ve diğer alternatif ürünlere göre çok uygun fiyatta. ONS fiyatını da geçen sene 2 bin 100 dolara kadar görmüştü şu anki bin 700 - bin 800 seviyeleri çok düşük. Yatırım tavsiyesi olmadan bu rakamlardan altının yine alınabileceği, yıl sonuna doğru has altının bin 200’lerde çeyrek altının ise 2.000 lirada olması muhtemel” diye konuştu.

‘EURO, DOLARA GÖRE BİRAZ DAHA GÜÇLÜ’

Euro fiyatlarının dolar fiyatlarına göre daha yüksek olduğunu söyleyen Sarraf Gülderdi, “Dolar - Euro paritesinde ise yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Euro, dolara göre biraz daha güçlü. Bu da doların biraz daha güç kaybetmesi ve özellikle dolardan altına bir geçiş söz konusu oldu. Parite ise şu anda 1,04 seviyesinde. Bundan sonraki süreçte özellikle FED’in faiz kararları, Rusya - Ukrayna arsındaki gerginliğin devamındaki enerji krizi, Çin - Tayvan arasındaki kriz bunlar fiyatlanmalarda etkin rol oynayacaktır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hafta içi yapacağı faiz kararı da çok önemli. Tek haneli rakamlara düşecek diye tahmin ediyoruz. Çünkü devletimizin bugüne kadar izlediği politikalar bunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde;

Çeyrek altın: 1745 TL

22 ayar altın: 1025 TL

24 ayar has altın: 1055 TL

Dolar: 18,70 TL

Euro: 19,20 TL

ONS: 1740 Dolar.