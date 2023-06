Altında yeni rekor

Doların gün içinde zirveyi görmesinin ardından altında yeni rekorunu kırdı. Altın piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Dövizde yeni rekorlar bugün itibariyle kırıldı. Euro şu anda Kapalı Çarşıda 25 liradan işlem dolarda 23 lira 500’den işlem görüyor. Altın ise seçim öncesi gördüğü rekora tekrar yaklaştı. Has altın bin 520’leri görmüştü, şu an ise bin 500 liraya kadar çıktı. 2 gün önce altın bin 370 liralardaydı. Şu an ise bin 485, bin 490’a kadar yükseldi. Bunun da en büyük nedeni dolar. Kabinenin tekrardan oluşturulması, Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek’in seçilmesinin ardından da Şimşek’in yaptığı açıklamalar bunda biraz daha belirleyici oldu. Biraz daha rasyonel bir politika izleyeceklerini söyledi. Yani faiz artırımının sinyallerini verdi. Piyasalar şu an agresif bir faiz artırımına gidilebileceğini tahmin ediyor. İnsanlarda şu anda panikle döviz ve altın alıyorlar. Fiyatların bu kadar çok şişmesinin bir nedeni yok aslında. Ama alımlar arz talep dengesine göre piyasa yukarı yönlü hareketlerde bulundu. Yatırım tavsiyesi olmadan altının tekrardan bir düzeltme yapacağını tahmin ediyorum. Dövizde de şu anda çok ciddi boyutta yukarı yönlü hareket var. Dövizde 28-29 liralar telaffuz ediliyor. Yatırım tavsiyesi olmadan ben o rakamlara kısa sürede yükseleceğini tahmin etmiyorum. Çünkü bir esnaf olarak ortada çok büyük bir etken olmadığını ön görüyorum” ifadelerini kullandı.

Güncel Altın Fiyatları

Has Altın: 1,490 TL

22 Ayar Altın: 1,430 TL

Çeyrek Altın: 2,490 TL