'Altında yukarı doğru, petrolde aşağı doğru trend devam edecek'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin düşmesi dolayısıyla altında ve petrolde yaşanan dalgalanmaları değerlendirdi.

Ekonomist Ömer Uzunoğlu; “İçinde bulunduğumuz hafta biraz daha umutlu olacak gibi. Özellikle dün yapılan açıklama, Amerika tarafından İran ile olan sanki bu artık dalaşmanın sona erdiği biçimindeydi. Yani yeni bir ateşkesin, yeni bir anlaşmanın sinyali verildi. Umarım ben cumaya kadar bu iş sonuçlanır ve bütün dünyanın olumsuz etkilendiği, yapılacak anlaşmayla rahat bir nefes alacağı bir süreci hep birlikte yaşarız. Türkiye, İran'dan ve Amerika'dan sonra aslında savaşa girmediği hâlde en çok zarar gören ülkelerin başında yer alıyor. Sayın Şimşek cuma günü açıklamıştı, “Savaşın bize maliyeti 50,8 milyar dolar”. Yani şu anda Merkez Bankamızdan 50,8 milyar dolarlık dedi bir döviz erimesi ile karşı karşıyayız. Bu gerçekten bizi sarsabilecek bir rakam. Daha önce de defalarca belirtmiştim ben, bu savaşın sona erme ümidiyle beraber veya anlaşmayla beraber petrol fiyatlarında süratli bir geriye doğru geliş, altında da çıkış olacağını söylemiştik” diye konuştu.

Altında yükselişin petrolde ise gerilemenin olacağını ifade eden Ekonomist Uzunoğlu; “Bu sabah, pazartesi sabahı petrol fiyatlarında yüzde 4'ün üzerinde bir geriye gelme oldu, 83-84'lü dolarlarla başladı. Altın fiyatlarında da yüzde 2,15'lik bir yukarı trendle başladı. Bu trend devam edecek, yani altında yukarı doğru, petrolde aşağı doğru. Ama sakın hayale kapılmayın. Bu, geçen yıl yaşadığımız gibi absürt boyutta altında veya gümüşte bir patlama olmayacak. Çok daha dengeli, çok daha mantıklı bir çıkış olacak ve sürekli yukarı doğru olmayacak benim tahminim. Belli zikzaklar yapacak veya düz trend devam edecek. Balon fiyat oluşmaması için tedbirli olmak lazım, dolduruşa gelmemek lazım. Çıkış anında da panikle altına ve gümüşe yönelmemek lazım. Biraz piyasayı dinleyerek, biraz piyasayı koklayarak, biraz zamana yayarak, bölüm bölüm veya kısım kısım almakta yarar var eğer yatırımcı olacaksanız. Petrol fiyatlarda varili 70 dolar. 70 ile 80 dolarlar civarında da yine petrole yatırım yapacak olanlar rahatlıkla yapabilirler. Ben umarım ki 3,5 aydan beri yaşadığımız stres ve sıkıntı, içinde bulunduğumuz hafta itibarıyla sonlanır ve daha rahat, daha güzel, daha güneşli bir dünya ve Türkiye ile karşı karşıya bu hafta oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.