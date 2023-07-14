Altındağ Akkışlaspor'un yeni antrenörü belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Altındağ Akkışlaspor’da yeni antrenör Alper Doğan oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Altındağ Akkışlaspor’da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı. Geçen sezon son haftalarda aldığı sonuçlar ile ligde kalan Altındağ Akkışlaspor’da yeni sezon öncesi antrenör Sedat Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sedat Bulut ile yollarını ayıran Akkışlaspor, 2023-2024 sezonunda takımı antrenör Alper Doğan’a emanet etti. Alper Doğan’ın yardımcılığına ise Eşref Akdere getirildi.

Yeni sezonda genç ve dinamik bir kadro ile ligde mücadele etmeye hazırlanan Akkışlaspor iç ve dış transferde anlaşmaya vardığı isimleri ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.