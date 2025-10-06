'Altının yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekonomist Uzunoğlu, altın piyasasının yukarı doğru trend devam ettireceğini ifade ederek; “İlk kez altın içinde bulunduğumuz gün 3 bin 920 doları geride bıraktı. Dolayısıyla has fiyatta 5 bin 400 liranın üzerine çıktı. Küçük altın 9 bin lirayı bugün gördü. Böyle bir ortamda ben altının yukarı doğru trend devam ettireceğini düşünüyorum. Buradaki temel etken özellikle Amerika, Trump faktörü. Bir diğer açıdan Ortadoğu'daki yaşadığımız bu garip ama zalimce İsrail'in baskısı ve savaşı. Bir diğer açıdan da dünyada merkez bankalarının, hedge fonlarının başta olmak üzere bireysel yatırımcının da altına doğru yönlenmesi etkili oldu. Önümüzdeki haftalarda bu haftaya göre biraz daha belki hızlı trendle altının yukarı doğru devam ettiğine yolunun şahitlik yapacağız. Ben 2 bin 620 dolardı altının onsu, 1 Ocak 2025 tarihinde yaptığım açıklamalarda bugüne kadar 3 bin 600 doları ons olarak baz almıştım ama ben eylül başında bunun kırıldığını trend olarak gördüm. Daha sonra 4 bin doları baz aldım. Şu anda 4 bin doların üzerine çıkacağını biliyorum ama artık net rakam söylemeye utanıyorum. Nerede duracağı konusunda bilgimiz yok, çünkü 2 buçuk aydan fazla bir süre var yılbaşına kadar. Bu 5 bin dolara yaklaşabilir mi derseniz, ben hayal olmadığını sizlerle rahatlıkla paylaşabilirim" ifadelerini kullandı.