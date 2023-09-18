Altınokta Körler Derneğ'nde Başkan Atmaca Güven Tazeledi
Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi'nin 15. Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Murat Atmaca güven tazeledi.
- 18.09.2023 10:38
- Güncelleme: 18.09.2023 11:28
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi’nin 15. Olağan Genel Kurulu’nda Başkan Murat Atmaca güven tazeledi.
Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesinin 15. Olağan Genel Kurulu; Kocasinan Belediyesi Seminer Salonu’nda yapıldı. Genel kurulda 2 liste yarışırken 106 üye oy kullandı. Oy verme işlemi sonrasında Ayatullah Baykara 20 oy alırken Murat Atmaca ise 86 oy alarak güven tazeledi.
Başkan Atmaca; kaybeden kimsenin olmadığını ve kazananın Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi olduğunudilegetirdi.
İHA
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