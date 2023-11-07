Altınoluk'a sosyal yaşam merkezi yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül ve sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdükleri çalışmalar çerçevesinde Altınoluk’a çok amaçlı Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelinin atılacağını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Talas ilçesi Mevlana Mahallesi ve İldem Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Sosyal Yaşam Merkezleri projesinin yapımı tüm hızıyla devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir mahalleye daha sosyal yaşam merkezi müjdesi verdi. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi yapımı için 8 Kasım Çarşamba günü, saat 11’de Altınoluk Mahallesi Özgüven Sokak’ta temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Altınoluk sakinlerine ve Kayseri’ye şimdiden tesisin hayırlı olmasını temenni eden Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 18’inci sosyal tesisinin İldem’e, 19’uncusunun Talas’a yapıldığını ve 20’nci tesisin de Altınoluk bölgesinde temelinin atılacağını söyledi.

Hem sosyal hem sportif hem de kültürel yönden hizmet verecek olan tesisi hayata geçirmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, tesis içerisinde yüzme havuzundan, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek dersliklere, seminer salonundan, kütüphane ve kafeteryalara kadar çok amaçlı bir tesis olacağını vurguladı.

8 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek temel atma törenine Kayserilileri davet eden Büyükkılıç, bu Sosyal Yaşam Merkezleri ile birlikte her türlü ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı tesislerin bölge sakinlerine hizmet etmesinin hedeflendiğini belirtti.