Altınoluk Mahallesi Bitişik Nizam Yatay Mimari projesi tamamlanıyor

Melikgazi Belediyesi'nin 45 bin metrekare alanda hayata geçirdiği 120 adet bahçeli evin yer aldığı Altınoluk Mahallesi Yatay Mimari projesi tamamlanıyor. Bahçeli ev projesi kapsamında sosyal tesis, kütüphane, güneş enerji panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, oturma alanları gibi birçok özellik bir arada yer alacak.

Proje Hakkında açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok yeniliği ve birçok çalışmada önceliği hayata geçiriyoruz. Bunlar sayesinde hem müteahhitlerimiz hem de vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Güzel örnekleri onlar da uygulamaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi yatay mimari projemiz. Altınoluk Mahallesi’nde, 120 adet bahçeli evimizin yer aldığı proje alanını yerinde inceledik. 300 metrekare arsası, 95 metrekare oturumu var. Dolayısıyla burası çok özel bir proje oldu. Burada aynı zamanda her bir bahçeli ev için araç şarj istasyonumuz, aynı zamanda da güneş enerjisi panelimiz var. Projemiz çevreci, enerjisini kendi üreten bir site. Bahçe duvarlarını yaptık peyzajına başlıyoruz. Bu yaz inşallah vatandaşlarımız burada oturmaya başlayacak. Ayrıca site içinde güzel bir çalışmamız daha var. 2 adet bahçeli evimizi sosyal tesis olarak düzenleyeceğiz. Görevli dairesi de olacak. Kütüphanesi, oturma alanlarıyla birlikte vatandaşlarımız site içerisinde, mahalle kültüründe ev sahibi olacak. Toplam 45.000 metrekare alanda 120 bahçeli evden oluşan projemiz Kayseri’ye, Türkiye’ye örnek bir proje olarak tamamlanıyor. İki farklı müteahhidimiz bu projenin ihalesine girip almıştı. İkisi de gayet güzel çalışmalar yaptı. Bu iki müteahhidimize ve özellikle bu projenin başından sonuna kadar emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah yeni projemiz de Mimarsinan bölgesinde olacak. Orası da 200 bahçeli evden oluşan güzel bir proje. İnşallah yakında hazırlayıp ihaleye çıkacağız. Burada oturacak olan tüm vatandaşlarımıza da evleri hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlık sıhhat içinde oturmayı nasip etsin” dedi.