Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi Açılışa Hazırlanıyor

Modern Tesis Özellikleri

Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi, toplam 5.185 metrekarelik bir alanda inşa edildi. Merkez, çocuk kütüphanesi, spor salonları, yüzme havuzları, sağlık odası, diyetisyen odası ve mescit gibi birçok farklı alanı barındırıyor. Bu özellikleriyle, bölgedeki sosyal yaşamı zenginleştirmeyi hedefliyor.

Spor ve Sosyal Faaliyetler İçin Geniş İmkanlar

Merkez, spor aktiviteleri için özel olarak tasarlanmış erkek ve kadın yüzme havuzları, 305 metrekarelik fitness ve spor salonları, sauna ve buhar odası gibi sağlıklı yaşam alanları sunacak. Ayrıca, eğitim ve sosyal faaliyetlere yönelik 90 metrekarelik derslik ve atölyeler, 43 metrekarelik bilgisayar odası ve 508 metrekarelik kütüphane de projede yer alacak.

Dinlenme ve Sosyal Etkileşim Alanları

Merkezdeki 90 metrekarelik kafeterya, dinlenme ve sosyal etkinlik alanı olarak hizmet verecek. Ayrıca, çocuklar için özel olarak tasarlanmış kütüphane ve oyun alanları, ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesine olanak tanıyacak. Sağlık odası, diyetisyen odası ve mescit gibi önemli hizmetler de merkezde bulunacak.

Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi, Kayseri’nin nüfus yoğunluğu yüksek mahallelerinden biri olan Altınoluk’a yeni bir soluk getirecek ve bölge halkının sosyal altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Açılış için geri sayım devam ediyor.