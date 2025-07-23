Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi: Kayseri'nin Sosyal Altyapısına Yeni Bir Katkı

Merkez, erkek ve kadın yüzme havuzları, fitness ve spor salonları, sauna ve buhar odası gibi sağlıklı yaşam alanlarıyla donatılacak. Ayrıca, eğitim ve sosyal faaliyetler için 90 metrekarelik derslikler, 43 metrekarelik bilgisayar odası ve 231 metrekarelik bir kütüphane de projede yer alacak. Dinlenme ve sosyal etkinlikler için 90 metrekarelik bir kafeterya da halkın hizmetine sunulacak.

Çocuklar için özel olarak tasarlanmış bir kütüphane ve oyun alanı, ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunacak. Ayrıca, sağlık odası, diyetisyen odası ve mescit gibi önemli hizmetler de merkezde bulunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle sadece fiziksel altyapıyı güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal ve kültürel gelişimi de desteklemeyi amaçlıyor. Projenin Eylül ayında tamamlanması planlanıyor ve bölge halkının sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerden faydalanması hedefleniyor.