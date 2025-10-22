Altınoluk Yatay Mimari Projesi tamamlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede hayata geçirilen 'Altınoluk Yatay Mimari Projesi'nin hızla tamamlandığını açıkladı.

Altınoluk Yatay Mimari Projesi tamamlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede hayata geçirilen “Altınoluk Yatay Mimari Projesi”nin hızla tamamlandığını açıkladı. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’nin ilk yatay mimari örneği olan 120 adet bahçeli evin inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, “Altınoluk Mahallemizde 2 katlı olan bahçeli evlerimiz çocuk oyun alanları, peyzajı, otoparkı, çatısındaki GES ve ayrıca yağmur suyu toplama alanı ile birçok kişinin yaşamak için tercih edeceği özelliklere sahip ve eski mahalle kültürünün yeniden başlayacağı yer olacak. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve inşaat firmalarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son 10 gün
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son 10 gün
FETÖ suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
FETÖ suçundan 6 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Başkan Metin duyurdu: Konak projesi ihaleden geçti
Başkan Metin duyurdu: Konak projesi ihaleden geçti
KAYÜ Develi İlahiyat Fakültesi'nde Yaşar Ekincioğlu Kütüphanesi açıldı
KAYÜ Develi İlahiyat Fakültesi’nde Yaşar Ekincioğlu Kütüphanesi açıldı
Başkan Çolakbayrakdar: 'Mutlu çocuklar, güçlü ve büyük Türkiye'nin teminatıdır'
Başkan Çolakbayrakdar: “Mutlu çocuklar, güçlü ve büyük Türkiye’nin teminatıdır”
Haklarında 'yağma' suçuyla dava açılan 2 kadın suçlamayı reddetti
Haklarında ‘yağma’ suçuyla dava açılan 2 kadın suçlamayı reddetti
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!