Altınoluk Yatay Mimari Projesi tamamlanıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede hayata geçirilen “Altınoluk Yatay Mimari Projesi”nin hızla tamamlandığını açıkladı. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’nin ilk yatay mimari örneği olan 120 adet bahçeli evin inşaatında sona yaklaşıldığını belirterek, “Altınoluk Mahallemizde 2 katlı olan bahçeli evlerimiz çocuk oyun alanları, peyzajı, otoparkı, çatısındaki GES ve ayrıca yağmur suyu toplama alanı ile birçok kişinin yaşamak için tercih edeceği özelliklere sahip ve eski mahalle kültürünün yeniden başlayacağı yer olacak. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve inşaat firmalarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.