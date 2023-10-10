Altıntop, İçişleri Bakanının da katılacağı panelde oturum başkanlığı yapacak

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da katılacağı panelde oturum başkanlığı yapacak.

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  • 10.10.2023 11:38
  • Güncelleme: 10.10.2023 12:14
Altıntop, İçişleri Bakanının da katılacağı panelde oturum başkanlığı yapacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katılacağı panelde oturum başkanlığı yapacak.

Uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek, toplumsal farkındalık ve medyanın sorumluluklarının anlatılacağı, "uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" Paneli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımı ile yarın Ankara’daki Ulucanlar Cezaevi Müzesinde gerçekleştirilecek. 1. oturumda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Osman Celbiş’in başkanlığını yapacağı “Toplumsal Farkındalık” panelinde Gazeteciler Hande Fırat, Zafer Şahin, Deniz Gürel ve Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan konuşma yapacak.

2. oturumda ise Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop’un oturum başkanlığını yapacağı, “Medya ve İletişim” panelinde Gazeteciler Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Melik Yiğitel, Hacı Yakışıklı ve Çocuk Ergen ve Aile Danışmanı Senem Yıldız yer alacak.

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İHA

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