Altun'dan Milletvekili Çopuroğluna sert tepki: 'Sahadayız, Milletin Yanındayız'

Altun, Kayseri halkının gerçekleri gördüğünü ve sahada kimin olduğunu iyi bildiğini belirtti. Çopuroğlu’nun kendi çalışmalarını anlatmak yerine muhalefete yönelik eleştirilerde bulunmayı tercih ettiğini ifade eden Altun, Saadet Partisi olarak her gün sahada olduklarını ve halkın yanında durduklarını vurguladı.

Açıklamasında, Çopuroğlu’nun lüks mekanlarda, bakanlar ve belediye başkanlarıyla birlikte gezdiğini belirten Altun, Kayseri’nin sadece bu çevrelerden ibaret olmadığını dile getirdi. Altun, Kayseri’de geçim sıkıntısı çeken emekliler, asgari ücretliler, atanamayan öğretmenler, işsiz üniversite mezunları, siftah yapmadan dükkan kapatan pazarcılar, sağlıksız ürünlerle yemek yapmak zorunda kalan ev hanımları, evlenemeyen gençler, uzun hastane kuyruklarında bekleyen vatandaşlar ve ektiğinin karşılığını alamayan çiftçiler gibi birçok kesimin bulunduğunu hatırlattı.

Erdal Altun, siyasetin vatandaşın yükünü hafifletme sanatı olduğunu belirterek, Çopuroğlu’nun bu anlayışı yanlış anladığını ifade etti. Son olarak, Saadet Partisi olarak halkın yanında olduklarını ve onların sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Altun, Çopuroğlu’ndan polemiklerle vakit kaybetmek yerine milletin sorunlarına çözüm üretmesini talep etti.