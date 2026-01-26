Altun, 'Seyyid Burhaneddin'in ismini bulvardan kaldırılmasının hesabını nasıl verecekler?'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseradar moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Altun, Kocasinan Bulvarı’nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesinin gündeme gelmesiyle ilgili yaptığı açıklamada konunun iptalinin doğru bir karar olduğunu ifade etti. Altun, aynı hassasiyetin Seyyid Burhaneddin Bulvarı’nın isminin değiştirilmiş olmasına da gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kocasinan Bulvarı isminin Kocasinan Bulvarı olduğunu Kayserili bilmiyordu eski çevre yol olarak biliniyordu diye bir o dönemde eleştiri gelmişti.Yeni nesil Kocasinan bulvarı olarak bilir. Kamuoyunda nasıl bilindiğinin de çok önemi yok isim zaten verilmiş bütün posta hareketlerinde yol tariflerinde navigasyonlarda Kocasinan Bulvarı diye geçiyor. Mimarsinan bizim şehrimiz için önemli bir etiket. İptal olmasına gerekli teşekkürlerimizi de ettik. Eleştirimize gelince bu akla ziyan bir şey. Hangi çok düşünceli çok zeki insan dedi ki Kocasinan bulvarının ismini Mustafa Elitaş bulvarı yapalım? Biz yaşayan insanların isimlerini bir yerlere verilmesine de karşıyız. Bir FETÖ olayı diye bir şey çıktı daha öncesinde yine bu hükümet yaptı sağa sola her tarafa isimlerini verdiler sonrasında düşman oldular her tarafın ismini değiştirdiler. Hele bir işini bitirsin millet arkasından dualarla yad etsin, vefat etmişse ve hala aynı itibarda da muhafaza ederken millet arkasından çok iyi bilirdik diyorsa çoğunluk diyorsa ismini yaşatalım. Her fırsatta milletin gözüne dayayarak her şeyde gidip el açıp dua ettikleri pozlar verdikleri Seyyid Burhaneddin’in ismini bulvardan kaldırmak ile yaptıkları saygısızlığın hesabını nasıl verecekler? Seyyid Burhaneddin türbesinde dualar ediyorlar o vesileyle Allahtan yardım diliyorlar peki bulvardan ismini kaldırdınız ne kötülüğünü gördünüz de kaldırdınız? Ya da sayın Mehmet Özhaseki Seyyid Burhaneddin hazretlerinden daha mı üst bir kişiliğe sahip oldu da onun ismini koydunuz?” Diye konuştu.