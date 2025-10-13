'Altyapı Durum Belgesi' artık online olarak temin edilecek

  • Haberler
KASKİ Genel Müdürlüğü belediyelerden yapı ruhsatı alma aşamasında talep edilen 'Altyapı Durum Belgesi'nin artık online olarak temin edilebileceğini duyurdu.

KASKİ Genel Müdürlüğü vatandaşların belediyelerden yapı ruhsatı alma aşamasında talep edilen ‘Altyapı Durum Belgesi’nin artık online olarak temin edilebileceğini duyurdu.

Böylelikle hizmet binasına gidilmeden e-imza yöntemiyle imzalanacak belgeler online hizmetler sayfasından indirilerek ilgili belediyelere teslim edilecek. Yapılan açıklamada ise, “Belediyelerden yapı ruhsatı alma aşamasında kurumumuzca istenen “Altyapı Durum Belgesi” artık online olarak temin edilebiliyor. Daha önce hizmet binamıza gelinerek form doldurmak suretiyle alınabilen bu belge, artık https://abone.kaski.gov.tr  adresinden “Online İşlemler” menüsü üzerinden erişime açıldı.Yeni uygulamamız sayesinde hizmet binamıza gelmeden, personellerimiz tarafından e-imza yöntemiyle imzalanacak belgeleri online hizmetler sayfasından indirerek ilgili belediyelere teslim edebilirsiniz” denildi.

Haber Merkezi

