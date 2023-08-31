Altyapı kuruluşları ile ilçedeki sorunlar çözülüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda internet ve telefon altyapısı ile ilgili konular görüşüldü.

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  • 31.08.2023 11:58
  • Güncelleme: 31.08.2023 12:23
Altyapı kuruluşları ile ilçedeki sorunlar çözülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda internet ve telefon altyapısı ile ilgili konular görüşüldü.

Hacılar Kafe Restoran’da gerçekleştirilen toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, altyapı firmaları yetkilileri ve muhtarlar katıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; günümüzün önemli bir ihtiyacı haline gelen internet hizmetinin sağlıklı bir şekilde vatandaşlara sunulması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Hacılar genelinde yaşanan internet problemlerini gidermek için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Özdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İnternet hizmeti ile ilgili olarak müracaat sonrası mümkün olan en kısa sürede vatandaşımıza geri dönüşüm yapılacağını anlıyoruz. Özellikle bizim Aşağı, Yukarı ve Orta Mahallelerimizde okullarımızın açılmasının hemen akabinde internet sorununun hızla giderileceği yönünde bilgi sahibi olduk. Bağlar bölgesinde, Hürmetçi ve Karpuzsekisi Mahallelerimizde devam eden yenileme çalışmalarımız var. Bizim ilçemizdeki sorunların sıkıca takip edildiğini biliyoruz. Geri dönüşler de muhtarlarımız ve bizim vasıtamızla ulaştırılıyor. Sorunların tez zamanda çözülmesi için çalışıyoruz. Kıymetli müdürüme ve ekibine teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımız da iletişim ve bilgilendirme noktasında bize hızlıca ulaşıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de ilgili müdürlüklerimize ulaşıyoruz. Bu birlik ve beraberlik sayesinde çözümler de hızlıca oluyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor katılımcılara teşekkür ediyorum.”

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İHA

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