Alzheimer hastalarının sağlık hizmetleri için 31 milyar 152 milyon 730 bin TL harcandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Alzheimer hastalarına yönelik devlet desteklerini paylaştı. Bakan Işıkhan, Alzheimer hastalarının sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin karşılanmasının yanı sıra malullük ve emeklilik gibi birçok sosyal güvenlik imkanının da sağlandığını belirtti. Bakan Işıkhan, 2023-2024 yılları arasında Alzheimer hastalarının sağlık giderlerinin 31 milyar TL’yi aştığını ve bu tutarın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını açıkladı.

Harcamaların detayları şöyle:

İlaç ödemeleri: 4 milyar 181 milyon 842 bin TL

Tıbbi cihaz ödemeleri: 1 milyar 762 milyon 210 bin TL

Tedavi giderleri: 25 milyar 208 milyon 677 bin TL

Toplamda 31 milyar 152 milyon 730 bin TL Alzheimer hastalarının sağlık hizmetleri için harcandı.

Bakan Işıkhan, Alzheimer hastaları ve ailelerinin yanında olduklarını vurgulayarak, “Alzheimer hastası vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin karşılanmasının yanı sıra malullük ve emeklilik gibi birçok alanda destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.