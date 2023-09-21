Alzheimer hastalığına yakalanmak yaygınlaşıyor

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanmanın yaygınlaştığını söyledi.

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  • 21.09.2023 12:28
  • Güncelleme: 21.09.2023 15:34
Alzheimer hastalığına yakalanmak yaygınlaşıyor
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Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığa yakalanmanın yaygınlaştığını söyledi.

Doç. Dr. Murat Gültekin, 21 Eylül Dünya Alzheimer günü sebebiyle yaptığı açıklamada; “Alzheimer hastalığı en sık görülen nörodejeneratif beyin hastalığıdır. Alzheimer hastalığı için en büyük risk ileri yaştır. Yani yaş arttıkça hastalığa yakalanma riski de artmaktadır. 65 yaş civarında yaklaşık yüzde 5-6 görülmektedir. 90 yaşına gelmiş insanlarda ise yaklaşık yüzde 30-35 sıklığa sahiptir. 2021 yılında yapılan ulusal istatistiklerde Kayseri’de 8.000 ila 9 bin arasında Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

Türkiye’de beklenen ortalama yaşam süresinin yıllar içinde giderek artığına değinen Doç. Dr. Murat Gültekin, “Bundan dolayı 65 yaş üzeri yaşlı nüfus giderek artacaktır. 2080 yılında Türkiye’de yaşayan her dört kişiden biri 65 yaş üzeri olacaktır. Bundan dolayı Alzheimer hastalığına sahip hasta sayısı giderek artış gösterecektir. Yapılan araştırmalarda 2050 yılında, mevcut hasta sayısının üç katına çıkarak dünya genelinde 153 milyon insanın Alzheimer hastası olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum önümüzde kaçınılmaz bir gerçektir. Bundan dolayı sağlık hizmet politikalarında Alzheimer hastalığından korunma önlemleri çok daha fazla önemli hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Yapılan bilimsel araştırmalar, bazı önlemler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile insanların yüzde 40 oranda Alzheimer hastalığından korunabildiğini gösterdiğini dile getiren Gültekin, "Bu önlemler; sigara ve alkolü bırakmak, varsa diyabet ve hipertansiyon gibi sistemik hastalıkların etkin tedavisi, işitme ve görme kayıplarının düzeltilmesi, obeziteden kaçınmak, hava kirliliği ve kafa travmasından kaçınmak, depresyon gibi akıl sağlığı hastalıklarına yakalanmamak, uyku bozukluğundan kaçınmak, her yaşta zihinsel olarak aktif olmak-eğitimin devam edilmesi, düzenli egzersiz yapmak ve sosyalleşmek. Türkiye Alzheimer Derneği olarak hastalarımıza ve bakım verenlerine farklı alanlarda hizmetler vermekteyiz. Özellikle farkındalık ve eğitim çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Her hafta Perşembe günleri saat 12 de alanında uzman eğitimciler ile birlikte dernek binamızda eğitim toplantıları yapmaktayız. İlgi duyan herkesi eğitim toplantılarımıza davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

İHA

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